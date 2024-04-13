«За Россию я просто порву»: как живет актер Станислав Садальский

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в одном из недавних интервью высказался о призывах признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом. Как сейчас живет актер, чем занимается, что говорил о России, Украине и СВО?

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Что Садальский сказал о Пугачевой

В начале марта Садальский в своем Live Journal заявил, что Пугачева внесла огромный вклад в культуру России. Так он прокомментировал предложение депутата Государственной думы Алексея Журавлева признать артистку иностранным агентом.

«Творчество певицы Пугачевой — огромный вклад в культуру нашей страны! Хотелось бы подробнее узнать о деятельности депутата Журавлева. Что он сделал для развития нашей страны, кроме бестолкового мелькания по ТВ и призыва лишить регалий Пугачеву?» — написал Садальский.

Ранее актер заявил, что отъезд Примадонны в Израиль можно объяснить чисто женскими мотивами. Пугачева, по словам Садальского, стала «рабой любви» и, не желая расставаться с семьей, фактически пошла «поперек себя».

«Она как жена декабриста туда поехала, мне ее жаль в этой ситуации, потому что Алла тут пошла поперек себя», — сказал он.

Садальский выразил мнение, что певица эмигрировала из-за своего мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Именно из-за него, считает Садальский, Пугачева потеряла народную любовь и возможность находиться на Родине.

Что Садальский говорил о Галкине

В конце марта текущего года Садальский объяснил, как Галкину удается гастролировать за границей. Актер назвал смешными слова шоумена о концертах по всему миру.

«Умный и образованный мальчик, но не талантливый. А то, что залы собирает — естественно, никто из артистов не ездит, никого там нет русских, и все тоскуют по русскому языку — это естественно. Это не любовь к Галкину народа, а просто любовь к русскому языку, тоска по русской культуре, все хотят услышать русскую речь», — сказал Садальский в беседе с aif.ru.

Он пояснил, что люди просто хотят покрасоваться в буфете, пообщаться с соотечественниками, поэтому берут билеты на концерты Галкина, так как из-за санкций другого выбора просто нет.

«Но Максим принимает это на свой счет. Напрасно», — отметил актер.

В январе 2023 года в интервью Вячеславу Манучарову для его программы «Эмпатия Манучи» Садальский признался, что «терпеть не мог» Галкина. При этом он подчеркнул, что не хочет ругать юмориста, поскольку после его отъезда из России это делает каждый.

«Я не могу ругать Галкина сейчас, потому что его ругают все. Ты знаешь, я его терпеть не мог», — говорил Садальский.

Как Садальский относится к СВО

В том же интервью Манучарову Садальский заявил, что Украина провоцировала Россию с 1991 года. При этом актер признался в теплых чувствах к этой стране.

«Первые начали не мы. Когда все случилось 24 февраля, мне позвонили журналисты: „Скажите ваше мнение“. Я говорю: „А что мне сказать? Я в списке врагов Украины. У меня мать украинка. Меня не пускают на Украину. Что я должен говорить?“ Я очень люблю Украину. Но знаете такое украинское слово — „дратувати“? Типа, провоцировать... Так вот, с 1991 года пошла эта „дратувати“. Там стали насаждать украинский язык», — подчеркнул артист.

Садальский пояснил, что поддержал специальную военную операцию, так как на Украине начались гонения на русский язык и русских людей.

«Почему лично я поддержал СВО? Потому что унижают мой русский язык, унижают мой народ. Сделал бы Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский — NEWS.ru) русский язык государственным... Но нет, видимо, американцы не дают. Поэтому как бы они не прыгали, они будут только в проигрыше», — указал он.

Артист добавил, что считает себя русским, хотя имеет другое происхождение. Именно поэтому он поддерживает Россию в текущем конфликте.

«Я — русский. Хотя русских у меня в роду нет — есть украинцы, цыгане, белорусы, поляки, евреи. Но я себя считаю русским. Я — русский артист. Поэтому я за Россию. За Россию я просто порву», — констатировал Садальский.

Как сейчас живет Садальский

В мае 2020 года актер запустил собственный YouTube-канал и блог в Live Journal. Садальский регулярно наполняет профили разным контентом. Он появляется на экранах ТВ, активно общается с журналистами и блогерами, а также часто высказывается по разным вопросам, касающимся не только шоу-бизнеса, но и политики.

Кроме того, он часто выходит на сцену и играет в театре. Так, ближайший спектакль с участием Садальского состоится 16 мая в петербургском ДК «Выборгский». Это будет постановка комедии «Крик любви».

Ближайший же юмористический концерт Садальского под названием «Настоящий Артист» пройдет, согласно данным сервиса «Яндекс Афиша», 3 ноября в московском культурном центре «Меридиан».