Звезда «Терминатора» передумала уходить из кино из-за болей в суставе

Американская актриса Линда Гамильтон призналась, что хотела уйти из кино из-за сильных болей в тазобедренном суставе, но передумала из-за предложения работы в культовом проекте. Об этом она сообщила в интервью с изданием The Hollywood Reporter.

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Звезда «Терминатора», сыгравшая в культовом боевике Сару Коннор, рассказала, что из-за постоянных болей в суставе ей стало трудно играть физически выносливых женщин.

«Я подумывала о пенсии не потому, что нет работы, а потому, что мне надоело быть крутой. Бедро болело уже пару лет, и я подумала: "Я просто устала быть сильной и хочу иметь возможность строить планы и быть уверенной, что смогу их реализовать"», — поделилась актриса своими мыслями.

Гамильтон даже заявила своему агенту о намерении в ближайшее время уйти из профессии. Однако предложение принять участие в финальном сезоне сериала «Очень странные дела» заставило ее изменить свои планы. Актриса подчеркнула, что не имеет права отказываться от приглашения в проект такого уровня.

«Я думаю, что этот сериал даст мне 15 минут общения с новой аудиторией, что здорово. При этом "Терминатор" по-прежнему останется моей визитной карточкой — у этого фильма фантастическое количество фанатов, и они относятся ко мне так, будто я действительно спасла мир», — отметила знаменитость.

Ранее рассказывалось, как американский актер и звезда фильма «Терминатор» Майкл Бин сорвал съемки картины режиссера Алексея Балабанова из-за того, что ушел в запой. Об этом сообщил продюсер и переводчик Тобин Обер, который помогал Балабанову искать актера из Голливуда для главной роли в проекте.