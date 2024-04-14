Николь Кидман рассказала о браке с избранником Китом Урбаном

Есть хорошие пары, а есть любовь, как у Николь Кидман и Кита Урбана. Они познакомились на мероприятии в Лос-Анджелесе в 2005 году и поженились чуть больше чем через год, после чего постоянно демонстрируют свою взаимную преданность. Кидман призналась, что считает себя счастливой, имея такую любовь всей своей жизни, сообщает boda.

Кидман и Урбан, которые воспитывают двух дочерей, Сандей Роуз и Фейт Маргарет, влюбились друг в друга всего за несколько месяцев после случайной встречи. На свой 38-й день рождения Кидман встретила своего будущего супруга, который пришел к ней с букетом любимых цветов. Тогда она осознала, что хочет выйти за него замуж. Она описала этот период как «довольно напряженный», но она быстро поняла, что встретила «того самого».

Кидман верила, что Урбан является любовью всей ее жизни. Она объяснила это своим глубоким романтизмом, актерской профессией и крепкой верой, которые позволили ей быстро убедиться в своих чувствах. Через год после знакомства они поженились на свадьбе в Австралии и с тех пор стараются проводить вместе как можно больше времени, несмотря на насыщенные рабочие графики. Кидман и Урбан делают акцент на семье, успешно совмещая это с карьерой. Кидман призналась, что воспитание детей и любовь к супругу всегда стоят для нее на первом месте.

В честь их 17-й годовщины свадьбы прошлым летом Кидман поделилась черно-белым снимком, на котором они с Урбаном одеты с иголочки, прижимаются друг к другу, и Кидман нежно касается лица Урбана. Она подписала фото словами: «Счастливой годовщины, моя любовь».