Актер Киану Ривз поцеловал возлюбленную Александру Грант

Голливудский актер Киану Ривз и его возлюбленная, художница Александра Грант, посетили гала-концерт MOCA, который прошел 13 апреля в Нью-Йорке. Фотографии пары были опубликованы на сайте Daily Mail.

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59-летний Киану Ривз вместе с 54-летней Александрой Грант позировал перед фотографами. Актер был одет в серую рубашку, темно-синий пиджак, брюки, коричневые ботинки и шарф. Художница выбрала для закрытого мероприятия лазурное платье-макси с вырезами по бокам, которое подчеркнуло ее фигуру. Александра Грант дополнила образ блестящим клатчем, браслетами и длинными серьгами. Влюбленные не скрывали чувств на публике. Актер и художница поцеловались на глазах у общественности.

Киану Ривз начал свою актерскую карьеру в возрасте девяти лет, появившись в театральной постановке мюзикла «Чертовы янки». В 1984-м он дебютировал в кино. В фильмографии актера более 110 ролей. Он снялся в таких проектах, как «Матрица», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы», «На гребне волны», «Дом у озера», «Джон Уик», «Невероятные приключения Билла и Теда». В 2005 году Киану Ривз получил звезду на голливудской «Аллее славы».