Художник представил Леонардо ДиКаприо в образах супергероев

Леонардо ДиКаприо остается одним из немногих знаменитостей, еще ни разу не сыгравших ни одного супергероя. Художник под ником Esheffects решил исправить эту оплошность и представил актера в образах целой кучи персонажей: Бэтмена, Зеленой стрелы, Дэфстроука, Зеленого фонаря, Железного человека, Человека-паука, Капитана Америки, Человека-факела, Зимнего солдата и Доктора Стрэнджа.

© Esheffects

© Esheffects

© Esheffects

Несмотря на то, что Лео так и не сыграл ни одного супергероя, ему неоднократно поступали предложения об этом. В 1995 году режиссер Джоэль Шумахер хотел, чтобы ДиКаприо исполнил роль Робина в фильме «Бэтмен навсегда».

© Esheffects

© Esheffects

© Esheffects

В 2002 году Сэм Рэйми предлагал актеру сыграть Человека-паука. А в 2019 году кинокомпания Warner Bros. настаивала на том, чтобы Леонардо досталась роль Джокера в одноименном фильме. Во всех случаях ДиКаприо отказывался.

© Esheffects

© Esheffects

© Esheffects

© Esheffects

Сам актер в феврале этого года сформулировал свою позицию следующим образом: «Никаких супергеройских фильмов, никаких тяжелых наркотиков».