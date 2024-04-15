29-летняя актриса Лиза Арзамасова рассказала, как протекает вторая беременность. Звезда сериала «Папины дочки» поделилась откровением в соцсети.

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Весной 2024 года Илья Авербух и Лиза Арзамасова объявили о предстоящем пополнении в семье. После этого журналисты «атаковали» актрису с просьбой об интервью. По словам Лизы, она отказала женским изданиям. Она решила, что будет делиться подробностями о здоровье в личном блоге.

«Обед был такой: немножко конфеток шоколадных, заела их огурчиками, попила компотика, куриного супчика, потом яблочко. С Левиком такого не было. Теперь можно не скрывать все странности», — заявила актриса.

Лиза считает: если публике интересна ее беременность, то она зайдет к ней на страничку и все узнает без интервью.

Ранее актриса Лиза Арзамасова рассказала о проблеме, с которой столкнулась во время беременности. Подробности смотрите в этой новости.

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