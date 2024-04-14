Звезда «Матрицы» и «Властелина колец» отказался играть злодеев

Актёр Хьюго Уивинг, известный своими характерными ролями в кино, включая персонажа Элронда из трилогии «Властелин колец», выразил свои мысли о своем участии в этой культовой франшизе.

На протяжении всех частей трилогии и двух из трех фильмов «Хоббит» Уивинг играл Элронда, высокого эльфийского правителя Ривенделла. Однако, спустя 25 лет после начала съемок «Братства кольца», актер поделился своими чувствами по поводу этой роли в интервью The Guardian.

Он признал, что его персонаж был скорее фоновым, чем центральным, и даже назвал его «лошадкой для белья». Уивинг также заявил, что не интересуется возвращением к роли Элронда в амазоновском телепроекте «Кольца власти», несмотря на то, что съемки второго сезона завершились в 2023 году.

Хотя у актера было много выдающихся ролей, включая агента Смита в «Матрице», он признал, что стал утомляться от игры злодеев. После своего участия в «Первом мстителе» он понял, что пора изменить свою траекторию актерской карьеры.

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