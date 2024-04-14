«Очень приятно было врезать»: Митрофанов о драке с Борисовым

Актер Кирилл Митрофанов рассказал корреспонденту NEWS.ru, что ему было приятно ударить своего коллегу Юрия Борисова на съемках фантастического фильма «Сто лет тому вперед». По словам Митрофанова, Борисов — «маньяк профессии».

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Съемочная площадка — одно большое приключение. Очень приятно врезать актеру Юрию Борисову, который играл моего антагониста, потому что Юра Борисов — отличный человек и артист. Мне кажется, что если бы можно было врезать не по-киношному, а по-настоящему, со всей силой, то он бы был только за, потому что он в хорошем смысле маньяк профессии, — рассказал Митрофанов.

Ранее NEWS.ru опубликовал новый трейлер экранизации повести писателя-фантаста Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Режиссером проекта стал Александр Андрющенко, известный по работам «Елки» и «Напарник». Сценаристами фильма выступили Ксения Мирошник и Андрей Золотарев, который знаком зрителю по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильму «Лед».

В центре сюжета картины, как в и литературном первоисточнике, будут приключения девочки из будущего Алисы Селезневой. Ее роль исполнила Даша Верещагина, а родителей главной героини сыграли Константин Хабенский и Виктория Исакова.