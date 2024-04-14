Риз Уизерспун: вряд ли кто-то сможет повторить успех моей карьеры

Звезда фильмов «Блондинка в законе» и «Плезантвиль» Риз Уизерспун порассуждала на тему того, можно ли стать знаменитостью в условиях современной киноиндустрии. Актриса не уверена, что кому-нибудь удастся повторить успех её карьеры или карьеры Дженнифер Энистон («Друзья»).

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Возможны ли ещё такие карьеры, как у нас? Есть ли у людей возможность по-настоящему стать звёздами? Как узнать это при отсутствии прозрачности данных? Как мы вообще узнаем, что у нас получилось хорошо, а что нет?

Многие пользователи не согласились с высказыванием Риз Уизерспун и привели в пример Зендею. Она получила приток популярности, когда снялась в серии фильмов про «Человека-паука», а затем стала повсеместна узнаваема после роли в сериале «Эйфория».