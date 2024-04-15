Умерла актриса «Электротеатра Станиславский» Инна Головина

Актриса Электротеатра "Станиславский" Инна Головина ушла из жизни в возрасте 49 лет. Об этом сообщает пресс-служба театра.

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Последние несколько лет актриса боролась с тяжелой болезнью. Театр выразил соболезнования близким и родным артистки.

Инна Головина окончила ВГИК, в 2003 году была приглашена в Театр имени К.С. Станиславского. Она играла Фриду в "Мастере и Маргарите", Актрису в "Чеховщине", Зинаиду Михайловну в "Иване Васильевиче…".

Телевизионной аудитории актриса известна по ролям в таких телесериалах, как "Склифосовский-6","Дальнобойщики" и "День рождения Буржуя".

В этот же день, 14 апреля, стало известно о кончине польского актера театра и кино Гжегожа Минкевича.

Минкевич исполнил более 150 ролей в кино и театре. Зрителям в России он известен по фильму "Кентервильское привидение", транслировавшемуся по телевидению в 70-х годах прошлого века.

В марте сообщалось о смерти актрисы Сони Тимофеевой, которая снималась в фильмах "Цыган" и "Возвращение Будулая". Ей было 79 лет. По словам журналиста Андрея Малахова, в последний путь Тимофееву проводили всего три человека.