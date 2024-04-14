Лицо в желто-зеленых пятнах: стало известно, как сейчас выглядит актриса Заворотнюк

Как сообщает «Экспресс газета», в интернете появилось новое фото Анастасии Заворотнюк, знаменитой актрисы, известной по роли в сериале «Моя прекрасная няня». Снимок вызвал широкий резонанс среди поклонников и медиа, поскольку звезда заметно изменилась после своей долгой борьбы с раком головного мозга.

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Пять лет назад у Заворотнюк было диагностировано смертельное заболевание, после чего актриса стала избегать публичности, а ее семья — взаимодействия с прессой. Этот период был тяжелым как для самой Заворотнюк, так и для ее близких, включая мужа Петра Чернышева, дочь Анну и сына Майкла.

Анна Заворотнюк, следуя по стопам матери и освоив актерскую профессию, рассказывала о том, как сложно ей было справиться с новостью о болезни матери. Однако после консультаций с психологом она смогла восстановить свое эмоциональное состояние и вернутся к активной жизни в социальных сетях. Недавно Анна опубликовала фотографию, которая вызвала особый интерес у ее подписчиков.

На снимке она предстала во время косметической процедуры по оформлению бровей, на лице у нее виднелись яркие желто-зеленые пятна — это был специальный состав, используемый в процессе. Под фото девушка написала: «Захотелось перемен». Этот пост не только показал желание Анны добавить в свою жизнь ярких красок, но и напомнил публике, что, несмотря на личные испытания, Заворотнюк-младшая стремится сохранять оптимизм и делиться позитивом с окружающими. Эта история еще раз подчеркнула важность поддержки и понимания, которые так необходимы людям, переживающим трудные времена.