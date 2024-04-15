Известная актриса надела откровенное платье 13-летней давности и удивила фанатов

Известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли надела откровенное платье 13-летней давности и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Знаменитость разместила коллаж из двух фотографий, на которых она запечатлена в облегающем платье бренда Versace серебристого цвета, оформленном глубоким декольте и разрезом.

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«Оно все еще мне подходит. Мне нравится находить наряды, от которых у меня остались приятные воспоминания. Впервые я надела это платье в 2011 году на благотворительное мероприятие в Лондоне, а затем снова на прошлой неделе на премьеру фильма "Строго конфиденциально"» — подписала она пост.

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Поклонники восхитились внешним видом звезды и принялись писать комплименты в комментариях.

«Как ты стала выглядеть еще лучше спустя 13 лет?», «Вечная красота», «Как такое возможно? Ты нашла источник молодости?», «Ты не стареешь», «Думаю, что сейчас ты выглядишь лучше. Удивительно», — высказывались они.

Ранее Элизабет Херли показала фигуру в купальнике. Тогда актриса позировала перед камерой в леопардовом бикини, которое подчеркивало ее стройную фигуру.