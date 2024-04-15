Киану Ривз получил серьезную травму на съемке фильма "Удача"

Киану Ривз сломал колено во время съемки фильма "Удача". Работу на съемочной площадке он не прервал.

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Во время съемки фильма "Удача" Киану Ривз травмировал колено. По словам режиссера картины, он предложил актеру отдохнуть в гримерке, и по дороге туда Ривз споткнулся о ковер и получил перелом.

При этом съемку он не прервал. Как уточняет Lenta.ru, Киану Ривз остался на площадке, чтобы снять еще несколько сцен. Он даже собирался отыграть эпизод, где его герой танцует сальсу, но режиссер сумел его отговорить. Позже его видели на съемочной площадке передвигающимся с помощью костылей.