Федор Бондарчук сыграет Карабаса-Барабаса в новой экранизации «Буратино»

Актер Федор Бондарчук исполнит роль Карабаса-Барабаса в новой экранизации «Буратино» режиссера Игоря Волошина. Об этом сообщил продюсер будущей картины Михаил Врубель.

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К съемочной команде проекта также присоединятся Александр Петров, который исполнит роль Базилио, Рузиль Минекаев (Арлекин), Виктория Исакова (Лмса Алиса), Александр Яценко (папа Карло) и другие актеры. Образ Буратино воплотит Вита Корниенко. Композитором будущей картины выступит Алексей Рыбников, написавший музыку к экранизации сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» в 1975 году.

Съемочный период планируют начать во второй половине лета 2024 года в недавно возведенном «итальянском городке» в кинопарке в Новой Москве, добавил продюсер. Ожидается, что фильм будет готов во второй половине 2025 года, передает портал «Ведомости».

В октябре 2023 года российский фильм «Повелитель ветра» о путешественнике Федоре Конюхове возглавил кинопрокат, собрав 121,3 миллиона рублей в РФ и СНГ за выходные. Бондарчук исполнил главную роль и выступил продюсером картины.