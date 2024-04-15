Сергей Бурунов, Иван Янковский и Милош Бикович номинированы на молодежную премию

Изданию «Газета.Ru» сообщили, что Иван Янковский, Сергей Бурунов и Милош Бикович стали номинантами молодёжной премии «Дай пять» в категории «Любимый актёр/актриса».

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Церемония вручения телевизионной премии состоится 23 мая в Московском молодёжном центре «Планета КВН». В номинацию вместе с Буруновым, Янковским и Биковичем попали Ева Смирнова и Виталий Корниенко.

По словам певца Вани Дмитриенко, победа в премии заставит артистов трудиться ещё сильнее.

Премия «Дай Пять!» – показательное событие, где становится очевидно, кто завоевал детские сердца в этом году. Для каждого артиста — это огромный стимул работать ещё усерднее.

Янковский в последнее время часто мелькает в различных проектах: он снялся в «Фишере», «Слове пацана», «Плейлисте волонтёра» и других шоу. Бикович стал широко известен благодаря «Холопу», а также он снялся в «Вызове».