Появилось видео со съемочной площадки российской комедии с Натальей Орейро

Покинувшая накануне Россию уругвайская певица и актриса с российским паспортом Наталья Орейро завершила съемки в фильме "Письмо Деду Морозу".

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Она работала вместе с Иваном Охлобыстиным и Кристиной Асмус. Видео с площадки публикует "СтарХит".

Артистка в ярко-красном пуховике и шапке-ушанке готовится к участию в сцене, разговаривает с членами съемочной группы, режиссером и продюсером картины. Она также приветливо позирует для снимка с поклонницей. Уточнено, что Орейро сопровождали помощница, переводчик и охранник.

Режиссер фильма - Кирилл Кузин, дата промеры пока обозначена как "конец 2025 года". По сюжету сынишка юриста Петра Безуглова находит письма отца Деду Морозу и отправляет их адресату. Желания взрослого начинают сбываться, а одно из них - женитьба на Наталье Орейро.