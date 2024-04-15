Cтали известны подробности съемок Наталии Орейро в России

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро сыграет одну из главных ролей в российской новогодней сказке «Письмо Деду Морозу». В кинокартине у нее будут танцевальные и вокальные номера. Об этом рассказала продюсер проекта Лика Бланк.

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По ее словам, съемочную группу ждало немало трудностей во время переговоров о сотрудничестве. Контрактные обязательства актрисы несколько раз переносили из-за пандемии, а сценарий фильма полностью перевели на испанский язык. Номер Орейро в карельском курортном комплексе был украшен шкурами и чучелами животных, однако из-за зоозащитных принципов певицы их пришлось убрать. Здесь звезда с удовольствием угощалась местной кухней.

В самом фильме у Орейро будет сразу три танцевальных номера и песня на русском языке. Для этого певице потребовалось немало репетиций. Несмотря на такие сложности, актрисе удалось выучить реплики всех героев на русском языке.

— Изначально Наталия должна была исполнить ту самую легендарную Cambio Dolor, но в процессе работы мы поняли, что раз она «наша Наташа», то нужно что-то другое. Второй музыкальный трек картины — «Потолок ледяной, дверь скрипучая». Первый раз Орейро у нас запоет на русском, — передает слова Бланк «Стархит».

В 2021 году Наталия Орейро получила российский паспорт. Исполнительница выразила благодарность и отметила, что ее отношения с россиянами основаны на более чем двадцатилетней любви, которая с годами становится только крепче.