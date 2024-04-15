Наталия Орейро сыграла главную роль в российском новогоднем фильме

Актриса и певица Наталия Орейро, три года назад получившая российский паспорт, приняла участие в съемках новогоднего блокбастера Киностудии им. М. Горького "Письмо Деду Морозу", сообщила пресс-служба киностудии.

"Она [Орейро] сыграла одну из главных ролей, в процессе работы посетив Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Карелию", - отметили в пресс-службе.

Это картина режиссера Кирилла Кузина. Также в ней снимаются Антон Филипенко, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Дима Билан, Эвелина Бледанс и другие. Фильм выйдет на большие экраны в зимние праздники 2025/2026 годов. Над проектом работает Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького совместно с компанией "Майвэйстудия" и компанией Magic Factory Animation. Съемки проходят при поддержке Фонда кино.

Согласно сюжету, детские желания, фантазии и страхи юриста Петра Безуглова становятся реальностью после того, как его сын нашел папины письма Деду Морозу и опустил в новогодний почтовый ящик. Персонаж Орейро - это сбывшаяся мечта маленького Пети, который хотел жениться на звезде "Дикого ангела". И вот внезапно она оказывается в доме Безугловых в качестве "жены" героя.

"Это как будто я, только русская. Моя героиня появляется в его доме и утверждает, что они женаты, - привели в пресс-службе слова Орейро. - В ней есть что-то от меня. Однако, чтобы это почувствовать, нужно верить в волшебство".

Актриса призналась, что впечатлена масштабом проекта - большим количеством анимационных персонажей, трюков и спецэффектов. В пресс-службе сообщили, что Орейро приходилось заучивать много текста на русском языке, возникали сложности с произношением, но она успешно справилась со всеми репликами.

В одном из эпизодов Орейро предстает в образе Снегурочки.