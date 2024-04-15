Актрисе Ольге Волковой исполнилось 85 лет

День рождения отмечает народная артистка России Ольга Волкова. В 85 она по-прежнему на сцене и в кадре. У актрисы больше 200 ролей в кино, но ее первая и главная любовь – это театр, передает корреспондент «МИР 24» Артур Ломидзе.

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В Ленинградском ТЮЗе миниатюрная молодая артистка играла в основном юношей и нечисть. В роли чертенка Ольга Волкова была неподражаема, вспоминает Сергей Надпорожский. Дети ее не боялись – обожали, как и главный режиссер театра.

«Карагодский говорил, что Волкова – это сплошной вольтаж. От нее искры летели», – рассказал заслуженный артист России Сергей Надпорожский.

Эти искры заметил Эльдар Рязанов и пригласил Волкову к себе. От прославившей ее роли в фильме «Небеса обетованные» Ольга Владимировна поначалу отказалась.

«Ей не понравилось, как прописана роль, и она сказала взять кого-нибудь другого. Они вроде как даже спорили. Потом они немного переписали эту историю, и получилось здорово», – рассказал композитор, сын Ольги Волковой Иван Волков.

Всю жизнь Ольга Волкова служит в театре, из них 20 лет – в Большом драматическом, куда пришла по личному приглашению Товстоногова.

«У них был замечательный дуэт с Олегом Басилашвили, который играл страстного любовника, который стрелялся из-за нее», – поделился руководитель творческо-исследовательской части Большого драматического театра имени Товстоногова Вениамин Каплан.

Легкие комические роли стали визитной карточкой артистки. За ними – огромный талант и трудолюбие, говорят коллеги.

«Это очень тонкая, глубокая психологическая актриса. Я помню, как на первых репетициях она очертя голову очень смело ныряла в работу, а потом мучительно кропотливо выискивала точки соприкосновения материала с собой, партнером и режиссером», – рассказала актриса Большого драматического театра имени Товстоногова Елена Перцева.

Ее имя, по-прежнему, на афишах театров, сейчас – московских. Но и в своей фильмографии актриса Ольга Волкова не ставит точку.