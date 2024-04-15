Актер Александр Петров заявил, что не считает Борисова конкурентом в кино

Актер Александр Петров заявил в беседе с NEWS.ru, что не считает Юрия Борисова своим конкурентом в кино.

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Петров назвал Борисова своим коллегой и безумно талантливым человеком. Артист признался, что всегда с "огромным удовольствием" снимается в картинах с Юрием. Актеры снялись в фильмах "Сто лет тому вперед" и "Вторжение". Петров понадеялся на дальнейшее сотрудничество с коллегой в будущем.

"И я получаю фантастическое удовольствие от работы с таким человеком, с таким мегаталантливым, как Юра Борисов", - поделился артист.

Александр Петров дебютировал в кино в 2010 году в сериале "Голоса". Он получил наибольшую известность после съемок в проекте "Полицейский с Рублевки". В фильмографии артиста более 70 работ. Он снялся в таких картинах, как "Лед", "Метод", "Текст", "Звоните ДиКаприо!".

25 января продюсер Дарья Новицкая заявила, что Петров получает около 200-250 тысяч рублей за съемочный день.

В тот же день издание 76.ru сообщило со ссылкой на источник из театра Ермоловой, что Петров зарабатывает от полумиллиона рублей за смену в кино. По данным издания, гонорар Петрова на съемках может достигать 700 тысяч рублей.