Жена Рузиля Минекаева Азиза пожаловалась в Telegram-канале, что поклонницы кричат под их окнами.

Минекаева опубликовала голосовое сообщение, в котором записала их крики. Она попросила фанаток мужа не делать этого, так как их ребенок спит.

«Фанаты Рузиля, если вы читаете этот тгк, пожалуйста, перестаньте орать под окном, у нас сын спит, епрст», — написала супруга артиста.

Рузиль Минекаев женат на актрисе Азизе Бекмановой, с которой познакомился в театральном училище в 2015 году, а затем вместе учился в ГИТИСе. Пара воспитывает годовалого сына Рэмиля.

Актер получил известность после роли группировщика Адидаса-младшего в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

По словам Минекаева, что его супруге поначалу было неприятно повышенное внимание к его персоне на фоне успеха «Слова пацана». Как заявил артист, со временем Азиза перестала придавать этому столько значения, так как была уверена в своем партнере. В январе жена актера призналась, что не смотрела «Слово пацана».

Ранее звезда «Слова пацана» призвал не подражать героям сериала.