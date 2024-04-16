Aктер Александр Петров выбрал костюм Dmitry Loginov для премьеры фильма «Сто лет тому вперед»
Aктер Александр Петров выбрал костюм Dmitry Loginov для премьеры фильма «Сто лет тому вперед» (режиссер Александр Андрющенко, 2024).
Дизайнер Дмитрий Логинов:
«Росчерк на пиджаке – зеркально отраженный автограф актера. Этот прием я уже использовал на свадебном пиджаке Александра Петрова, когда на спине была надпись «Саша+Вика», но в зеркальном отображении получался отпечаток со стены, к которой будто бы прислонился Александр. Поскольку пиджак жениха тогда успешно сыграл свою роль, мы с Александром решили развить идею рукописной графики в его костюмах».