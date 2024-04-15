Как сейчас живет актриса Елена Санаева

Исполнительница роли лисы Алисы в фильме «Приключения Буратино» Елена Санаева усомнилась в успехе ремейка знаменитой советской картины.

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Что известно о текущей жизни народной артистки России, что она говорила о возможной ядерной войне и Украине?

Чем известна актриса Елена Санаева

Артистка родилась 12 октября 1942 года в городе Куйбышеве (ныне Самара). Ее отец — народный артист СССР Всеволод Санаев. В 1966 году Санаева окончила в Москве Государственный институт театрального искусства имени Анатолия Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства — ГИТИС). Выпускница курса народного артиста СССР Михаила Царева.

С 1967 года на протяжении нескольких лет Санаева входила в труппу Театра-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова). С 2009-го — актриса московского Тетра на Трубной (до 2023 года — «Школа современной пьесы»).

Санаева дебютировала в кино в 1967 году, исполнив роль девушки Люси в историко-биографическом фильме «Генерал Рахимов». В число ее наиболее известных киноработ входят роли лисы Алисы в детском фильме «Приключения Буратино» по мотивам сказки Алексея Толстого (1975), врача Марины в социальной драме «Частная жизнь» (1982), классного руководителя Маргариты Ивановны в драме «Чучело» по повести Владимира Железникова (1983). Последняя роль к настоящему времени — Дина Радишевская в комедийной мелодраме «Добро пожаловать в семью» (2021). В общей сложности актриса снялась в более чем 50 фильмах и сериалах.

Кроме того, Санаева принимала участие в озвучивании мультипликационных фильмов и в качестве режиссера сняла несколько документальных картин, таких как «Герман, сын Германа», «Портрет современника на фоне века», «Жизнь на вырост» и другие.

Санаева — член Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств. В 2022 году получила звание народной артистки России за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства.

Что известно о личной жизни Санаевой

Санаева была дважды замужем. Первый супруг — инженер Владимир Конузин, в браке с ним у актрисы в 1969 году родился сын Павел, который стал писателем и сценаристом.

«Разошлись Елена и Владимир достаточно быстро: они поняли, что поспешили с женитьбой. После развода супругов Конузин почти не будет общаться с сыном, который возьмет фамилию матери и знаменитого дедушки. Настоящего отца Павлу в будущем заменит второй муж матери, Ролан Быков, роман с которым для Санаевой стал судьбоносным», — отмечается в материале 5-tv.ru.

Второй муж Санаевой — актер и режиссер народный артист СССР Ролан Быков. Они познакомились на съемках фильма «Докер» в 1972 году. Быков скончался в 1998 году от онкологического заболевания.

«Уже тяжело страдая от рака легких, он стремился довести до конца свой последний фильм, который завещал „доделать“ жене», — пишет издание.

Что Санаева говорила о ядерной войне и Украине

В 2018 году актриса рассуждала об угрозе ядерной войны в своей статье для издания MK.RU. Как отмечала Санаева, разговоры об атомном конфликте вновь актуальны, как и 1980-е годы.

«Сегодня опять, как и в 80-е, стали говорить об атомной войне. В советское время еще много было тех, кто пережил войну. Я видела старушек, которые, перебирая овощи, говорили: „Картошка-морковка есть, и слава Богу, лишь бы не было войны“. Теперь уже нет тех старушек. Но иногда можно встретить машину, на которой написано: „Можем повторить!“ Один военный эксперт „успокоил“: можем по их Йеллоустоуну шарахнуть! Но он ведь не ученый. А они могут просчитать, что будет, если „прилетит“. Возможно, что некому будет посмотреть. Может, из рая увидим, как осколки Земли всосет черная дыра», — писала артистка.

Также Санаева подчеркивала, что «славянской цивилизации брошен вызов еще с Югославии, а теперь дошла очередь и до Украины». Она призналась, что болезненно воспринимает происходящие на Украине события, так как ее предки родом оттуда, как и предки Ролана Быкова.

«Первое, с чего начали во времена „незалежности“, — поснимали портреты российских писателей и ученых в школах, институтах, библиотеках. Потом взялись переписывать историю, а уж потом и „москаляку на гиляку“. Теперь господин президент Украины (тогда главой государства был Петр Порошенко. — NEWS.ru) предложил священникам: «Дорогие, чемодан, вокзал, Москва». Интересно, сколько лет его вере? А куда деть триста лет общей жизни, общих предков, смешанных браков, землю, метра на три пропитанную общей кровью?» — задавалась вопросом актриса.

Свою статью она закончила опасением, что угроза ядерного конфликта нарастает, но допустить атомную войну никак нельзя.

«Стрелки Судного дня уже почти сошлись. Нет нам прощения, если дадим им соединиться», — заключила Санаева.

Как сейчас живет Санаева

В настоящее время Санаева продолжает заниматься творческой работой. Сейчас она отдает большее предпочтение сцене Театра на Трубной.

Также актриса не перестает заниматься делами Фонда Ролана Быкова, став его главой. Кроме того, она издала книгу возлюбленного и его дневники.

15 апреля в беседе с изданием «Абзац» Санаева подвергла критике идею снять ремейк «Приключений Буратино». По мнению актрисы, подобная инициатива с самого начала является провальной.