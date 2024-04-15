Любовь Аксенова впервые за долгое время вышла в свет

Поклонники актрисы видят ее только на экране — Любовь Аксенова больше двух лет не ведет инстаграм* и почти не появляется на светских мероприятиях. Сегодняшний вечер стал исключением. Звезда появилась на V Национальной премии в области веб-контента даже пообщалась с журналистами. Super оказался в их числе.

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Разумеется, главной темой редкого разговора стала личная жизнь актрисы. Она, напомним, с 2013 года замужем за продюсером и режиссером Павлом Аксеновым, в брак с которым вступила через три месяца после знакомства. Их отношения без преувеличения образцовые — видимо, потому, что Любовь и ее супруг часто сходятся во мнениях. В том числе когда речь касается ее работы. Павел, рассказала артистка, «принимает большое участие в том, что она делает».

Мы с ним общаемся на эту тему [ролей Любови], конечно. <...> Одна из важных вещей, которые нас объединяют, в том, что его видение и мое часто совпадают. Есть ChatGPT, а есть мой муж. Я могу с ним все обсудить. Это человек, которому я доверяю, с шикарными мозгами.

Очевидно, добавила артистка, что муж не запрещает ей целоваться в кадре с коллегами и участвовать в постельных сценах. А вот в предыдущих отношениях Любови такой идиллии с партнером не было. Ранее она откровенно рассказывала о романе с абьюзером и объяснила, как от него ушла.

*Запрещен в РФ.