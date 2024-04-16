Киану Ривз озвучил ежа Шэдоу в фильме «Соник в кино 3»

Как сообщает авторитетное издание The Hollywood Reporter, звезда «Матрицы» и «Джона Уика» Киану Ривз озвучил главного злодея фильма «Соник в кино 3». Голливудский актёр перевоплотился в ежа по имени Шэдоу — одного из главных противников Соника. Артист и студия Paramount Pictures пока не подтвердили эту информацию.

© globallookpress

В третьей части серии Соник столкнётся с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация станет ещё хуже, когда Эггман получит мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволит ему создать металлическую версию Соника. На помощь главному герою в итоге придут Эми и кот Биг.

Премьера «Соника в кино 3» состоится 20 декабря 2024 года. Судя по всему, Paramount Pictures не планирует переносить премьеру, несмотря на забастовки актёров и сценаристов Голливуда, которые состоялись прошлым летом. Ранее по этой причине Warner Bros. отложила «Бэтмена 2» до осени 2026 года.