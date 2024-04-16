Миллионы на разбитом сердце: как Риз Уизерспун заставила читать весь мир

Глядя на хрупкую блондинку с сияющими глазами, сложно поверить, что ей уже 48 лет. Риз кажется типичной голливудской красоткой, но она смогла заставить уйти из абъюзивных отношений, заставить читать всю Америку и заработать на этом хобби десятки миллионов долларов.

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Мисс очарование

Милая внешность и комедийный талант быстро сделали Риз популярной. Ей не было еще и 20 лет, когда режиссеры начали приглашать ее сниматься в серьезные проекты. На вечеринке в честь одного из них Уизерспун встретила того, кто смг украсть ее сердце с первого взгляда.

Актриса вспоминала, что ничего не слышала о Райане Филипе, а когда ей сказали, что парень станет ее партнером в «Жестоких играх» лишь пожала плечами. Чтобы познакомиться заранее, Риз попросила агента пригласить Райана на вечеринку в честь своего 21-го дня рождения. Когда парень вошел в ресторан, актриса замерла и вместо «Привет!» пролепетала: «Ты — мой подарок?»

Она влюбилась в ту же секунду, как и Райан. Играть чувства им не пришлось, а через два года после начала отношений артисты узнали, что ждут первенца. Они поторопились со свадьбой, чтобы малыш родился в браке.

Вскоре у Райана и Риз родилась дочь Ава, а еще через два года сын Дикон. Уизерспун неожиданно превратилась в звезду первой величины: она так много снималась, что почти не бывала дома. Карьера Райана складывалась совсем не так успешно.

В 2006 году Риз узнала, что муж изменяет ей. В слезах она пришла к Райану и предложила развестись: она надеялась, что Филип начнет ее отговаривать. Но мужчина неожиданно согласился и признался, что устал видеть жену на экране чаще, чем рядом с собой и детьми.

«Я буду заботиться о тебе!»

Риз была разбита. Друзья вспоминали, что она постоянно плакала и совершенно не хотела выходить из дома. Не помог ни легкий роман с Джейком Джилленхолом, ни потрясающий успех в кино и первая премия «Оскар». Уизерспун мечтала, что снова влюбится, но подходящего парня просто не было рядом.

Однажды Риз отправилась с подругой в бар. За стойкой с ней попытался флиртовать сильно выпивший парень, он хватал ее за руки и вел себя развязно. Риз по-настоящему испугалась. Однако рядом неожиданно возник высокий мужчина, он извинился за приятеля, отправил его домой и предложил Риз купить коктейль в качестве извинений.

Джим Тот сразу понял, что перед ним — будущая жена. На первом же свидании он, взяв Риз за руку, произнес: «Я хочу заботиться о тебе, быть рядом с тобой и любить тебя!»

Сердце Уизерспун растаяло. В 2010 году она снова вышла замуж, а вскоре стала мамой в третий раз.

Актриса больше не хотела всю себя посвящать карьере, понимая, что нужна мужу и семье. Но потрясающий ум и деловая хватка Риз не позволяли ей сидеть на месте. Так родился самый красивый бизнес Голливуда.

Читайте вместе с Риз

Вопреки образу «Блондинки в законе», Риз всегда обожала читать. А вскоре после второй свадьбы она поняла, что многие книги рано или поздно будут экранизированы. Актриса основала продюсерскую компанию Pacific Standard, она и ее агенты находили новые произведения, связывались с автором и выкупали права на экранизацию. Сама Риз не собиралась быть режиссером, она просто владела правами на съемки.

А затем Уизерспун организовала самый успешный книжный куб в мире. Звезда анонсировала в социальной сети книгу месяца (конечно, одну из тех, на которую выкупила права), а когда шумиха вокруг произведения достигала максимума, предлагала студиям экранизировать новый бестселлер, ставший таким из-за ее книжного клуба. Вот только права на съемки надо купить у ее компании.

Среди проектов Риз «Большая маленькая ложь», «Исчезнувшая», «Дикая», «Красотки в бегах», «Все закончится на нас». Бизнес приносит Риз миллионы, а читать вместе с блондинкой начали сотни тысяч человек.

Продюсеры шутят: Уизерспун заставила всю Америку вспомнить о книгах и сколотила на этом состояние.