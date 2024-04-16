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Парадокс Ивана Бортника: вехи необычной судьбы замечательного артиста

Со дня рождения звезды Театра на Таганке и уникального актера Ивана Бортника 16 апреля исполняется 85 лет. «Вечерняя Москва» вспоминает вехи необычной судьбы замечательного артиста.

Парадокс Ивана Бортника: вехи необычной судьбы замечательного артиста
© Вечерняя Москва

Невозможно припомнить народного любимца, вокруг которого бы «клубилось» столько мифов.

Определенно, часть выдумок была связана с тем, что актер Иван Бортник был «человек-парадокс». Первое «несоответствие», которое бросалось в глаза, это удивительное сочетание «простонародного» внешнего облика и «рафинированного» происхождения.

«Отец, 1895 года рождения (царя видел!), учился в знаменитом Технологическом институте в Петербурге, потом в Москве окончил Брюсовский институт, был заместителем главного редактора Гослитиздата. А мать — доктор филологических наук. Для них было полной неожиданностью, когда я поступил в Щукинское училище», — вспоминал артист о родителях.— Иван Сергеевич был большим другом нашей семьи в последние годы жизни, — рассказывает киновед Александр Шпагин. — Мне всегда было любопытно, как актер из аристократической семьи, который соглашался на амплуа «юношей бледных со взором горящим» — трепетный и нежный семинарист Василий из фильма «Исповедь» (1962), — так заматерел, что превратился в рецидивиста «Промокашку» в картине «Место встречи изменить нельзя» (1979).Мое знакомство с ним на одном из кинофестивалей и началось с этого вопроса. Он ответил: «Аааа, интересно! Вы застали меня врасплох… А ведь в самом деле — я изменился. Давайте-ка с вами выпьем…» Общаясь с ним, я сделал вывод, что он напрочь растерял весь свой аристократизм и утонченность именно потому, что очень этого хотел — приобрести амплуа «своего».

Стоит отметить, что потребность «быть с народом» проявилась у мальчика из хорошей семьи довольно рано. Иван рос в послевоенной Москве, на площади трех вокзалов, и его окружение было соответствующее — хулиганы и мелкие воришки. Однажды будущему артисту даже «посчастливилось» стоять на стреме, пока его товарищи грабили ларек.

Однако впоследствии перевоплощаться в «своего парня» Ваня Бортник предпочел на более безопасном поле — в театральной студии при Доме пионеров.

Мощный второй эшелон

Судьбоносным для Ивана Бортника стал переход из Театра Гоголя под покровительство Юрия Любимова в легендарную Таганку.

Актер сразу стал получать роли, сыграв Павла Власова в инсценировке романа Горького «Мать». Он участвовал в постановках «Что делать?», в «Трех сестрах», в «Пире во время чумы», играл монаха Пимена в «Борисе Годунове», Сатина в «На дне», Коровьева в «Мастере и Маргарите». На сцене театра Бортник творил чудеса.

Его мощная энергетика завораживала зал. По ощущениям современников, актер не играл на сцене, он на время становился тем человеком, которого играл. Смоктуновский называл его гением. А в образе Коробочки артиста не узнала родная мама.

После спектакля спросила: а Коробочку кто играл? Однако удивительный дар перевоплощения долго не приносил артисту большой славы.

— Бортник был актер из мощного второго эшелона Таганки, которые, к великому сожалению, популярными не становятся, — объясняет киновед. — Но сегодня мы видим, что этот «второй эшелон» часто вспоминают, признают. И Виталий Шаповалов, и Константин Желдин стали приметными фигурами, о них пишут. Но Бортник, конечно, стал самым известным, и этому способствовала его невероятная выразительность.— Заметная роль у Ивана Бортника была в «Иване да Марье» (1975), где на него впервые обратили внимание режиссеры. Зрители шли на этот фильм как на невероятный цветник известных артистов — Ахеджакова, Гафт, Рыжов и так далее — и обнаруживали, что в главной роли — какой-то неизвестный актер. И при этом он не терялся на фоне «великих». Однако успех «Ивана да Марьи» был всего лишь небольшой шажок на пути к большому зрителю, — рассказывает Александр Шпагин.

Нужны как воздух

Именно на Таганке сложилась легендарная дружба Ивана Бортника с Владимиром Высоцким. Друг Ваня — частый адресат поэтических посланий барда. В знаменитой песне-зарисовке о Париже автор обращается именно к Бортнику:

«Ах, милый Ваня! Я гуляю по Парижу… Ваня, мы с тобой в Париже Нужны — как э... в бане пассатижи».

При этом друг другу Высоцкий и Бортник были нужны как воздух. Бытует стереотип, будто объединяющим началом в их отношениях было спиртное. Не друзья, а собутыльники. Через много лет после смерти барда Иван Сергеевич так описал «алкогольную» сторону их общения: «Как раз с ним (с Высоцким. — «ВМ») мы пили редко, все больше «завязывали». Марина Влади привозила нам из Парижа лекарство «Эспераль». А Юрий Любимов думал, что оно выглядит, как спираль из электроплитки.

Он так и говорил нам:

«Если себе в ж…пу не зашьете спираль, будете уволены!» Ну и, конечно, они «зашили спираль».

Сходство темпераментов

Подлинной основой дружбы был взаимный творческий интерес и подлинное благородство — без зависти. Постановка шекспировского «Гамлета» на Таганке, конечно, была создана под Высоцкого. Но Юрий Любимов Владимиру Семеновичу не очень доверял: тот часто ездил во Францию к жене, мог сорвать спектакль и по другим причинам. Словом, режиссер решил подготовить «Гамлету» второй состав заглавных героев. И одним из претендентов стал Бортник. Как объяснил Любимов, «из-за сходства темпераментов». Но актер не только отказался «подсиживать» Высоцкого, но и рассказал ему об этом.

А незадолго до этого Станислав Говорухин пригласил Высоцкого сыграть Жеглова в сериале «Место встречи изменить нельзя», Владимир Семенович хлопотал, чтобы Шарапова сыграл Бортник. Но в итоге выбор пал на Владимира Конкина. А Бортнику предложили роль бандита Промокашки.

— Когда Бортник появился в фильме «Место встречи изменить нельзя», народ его особенно не запомнил, но положил на него глаз: «Вот, наш пришел! Свой, блатной, настоящий». Это же образ, самый милый русскому сердцу, — отмечает Шпагин. — И прав был Говорухин, что не поставил Бортника на роль Шарапова, потому что это были бы два Жеглова.

...От радости бытия

— Вопреки слухам о его беспробудном пьянстве, Иван Сергеевич алкоголиком не был, пил от радости бытия, — вспоминает Александр Шпагин. — А жизненные трудности редко приводили его к запоям — не более трех раз за жизнь.

И причиной одного из них стала смерть Высоцкого. В день смерти друга Бортник с трудом отыграл спектакль, трое суток просидел у гроба, а потом и запил. На краю пропасти раздался звонок Никиты Михалкова с предложением сыграть в фильме «Родня» (1981). Бортник признался, что работать не сможет. Но режиссер уговорил. Органично изображая алкоголика, сам актер тем временем завязал насухо.

Природная импульсивность

О ершистом нраве актера ходили легенды. Именно природная импульсивность, которая помогала ему блистать на сцене, «разлучила» его с возлюбленной, актрисой Инной Гулой.

— У нас была первая любовь, совершенно безумная, — вспоминал артист. — Мы с ней очень похожи характерами: нервные оба. Дрались постоянно...

Вдова Ивана Бортника, Татьяна Николаевна, с которой артист, расставшись с Гулой, прожил более 35 лет, обладала более спокойным темпераментом. Она рассказывала историю, как однажды Бортник с кулаками набросился на случайного прохожего из-за того, что тот назвал его Промокашкой.

Иван Сергеевич тяготился ролью, которая сделала его знаменитым: она казалась ему слишком примитивной.

— Честно говоря, он не был гневлив, — объясняет Александр Шпагин. — Подлинный Бортник — это интеллектуал, помнящий невероятное количество стихов.

Время блистать

Существует заблуждение, будто творческая энергия Ивана Бортника пошла на спад, когда не стало Высоцкого. Но это неправда.

В 1987 году вышел фильм «Зеркало для героя» Владимира Хотиненко, где у Бортника блистательная главная роль. Как ни странно, «темное» постперестроечное время для актера стало счастливым. Он много снимался: одной из звездных ролей стал бывший вохровец в детективной ленте «Смерть в кино» (1990). Энергетика Ивана Бортника в этой работе сопоставима с тем, что он создавал на сцене театра.

Еще один яркий образ, который увековечил имя артиста, — «Антикиллер» Егора Кончаловского. В этом фильме Бортник придумал своему герою выражение «гр…ный Экибастуз». Говорят, это была одна из любимых присказок Высоцкого.

ЛУЧШИЕ РОЛИ

Иван да Марья (1974): Иван, русский сказочный солдатМесто встречи изменить нельзя (1979): ПромокашкаРодня (1981): Владимир Иванович КоноваловЗеркало для героя (1981): Андрей НемчиновАнтикиллер (2002): Петр Колеров

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