Юлия Пересильд высказалась об отчаянном поступке ее дочери

Долгое время актриса Юлия Пересильд была в отношениях с режиссером Алексеем Учителем. Ему она родила двух дочек — Анну и Марию. Девочки с самого детства появляются на сцене с матерью и снимаются с ней в кино.

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Анна Пересильд уже точно определилась со своей будущей профессией. В прошлом году прогремела премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где Пересильд-младшая сыграла одну из главных ролей. Алексей Учитель изначально был против съемок дочери в сериале, так как ей пришлось участвовать в сцене с изнасилованием. После съемок Юлия Пересильд водила дочь к психологу.

Сама же Юлия Пересильд участвовала в более опасном процессе ради съемок. Актриса сыграла главную роль в фильме «Вызов». Ей пришлось полететь в космос, где так же проходили съемки. У актрисы поинтересовались, как бы отреагировала Юлия, если бы ее старшей дочке предложили пройти такой же опыт.

«Я думаю, вряд ли меня бы об этом спросили. Слишком уж серьезная эта история. Я думаю, что в этот момент человек может только сам принимать такие решения. И нельзя его отговаривать ни в ту, ни в другую сторону», — отметила актриса.

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Анна Пересильд проснулась знаменитой после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальта». Теперь ее воспринимают не только как дочь звездных родителей, а как отдельную личность. Девушка старается держаться на плаву, не берет много проектов, чтобы не надоесть зрителю, а также боится звездной болезни. Кроме того, школьнице неприятно слышать, когда ей говорят, что попала в кино только благодаря звездным родителям.