Голливудская актриса Анджелина Джоли сделала новую татуировку. Об этом сообщает Page Six.

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48-летняя Анджелина Джоли продемонстрировала новую татуировку на премьере бродвейского мюзикла «Аутсайдеры». Актриса появилась на публике в медном платье, коричневой накидке и массивных серьгах. Визажисты сделали ей макияж с красной помадой и черными стрелками, а стилисты уложили волосы в локоны. Звезда набила надпись «Оставайся золотым» на внутренней стороне руки. Фразу также можно перевести как «Никогда не меняйся».

У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года актриса подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.

Недавно Джоли намекнула на то, что экс-супруг бил ее задолго до расставания в 2016 году. Команда адвокатов Джоли сообщила, что Питт не давал актрисе продать долю в их общей винодельне «Chateau Miraval French» до тех пор, пока она не подпишет жесткий договор о неразглашении информации об их отношениях. После этих заявлений Питт назвал Джоли лицемеркой и обвинил во лжи.

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