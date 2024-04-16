Эмма Хемминг поделилась милыми фото с Брюсом Уиллисом

Супруга Брюса Уиллиса часто делится с поклонниками трогательными кадрами из прошлого. Сейчас 69-летний актёр тяжело болеет. Из-за лобно-височной деменции он завершил карьеру, не появляется на светских мероприятиях и практически не выходит из дома. Эмма Хемминг, жена актёра, ни на шаг от него не отходит и делает всё, чтобы Крепкий орешек смог подольше сохранить в своей памяти тёплые воспоминания о близких.

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У себя в блоге Эмма опубликовала несколько кадров, снятых задолго до того, как стало известно, что у Уиллиса неизлечимая болезнь. На одном из фото актёр позирует с дочерью Скаут (слева от Брюса) на съёмочной площадке последней части «Крепкого орешка». Кадр был сделан в 2012 году.

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А на втором снимке Брюс несёт на плечах дочь Мэйбл, которая недавно отпраздновала своё 12-летие. Девочка увлечённо читает книгу, а заботливый отец выполняет роль лучшего водителя. Между Уиллисом и Мэйбл всегда были очень тёплые отношения, поэтому девочка особенно тяжело переживает болезнь папы.

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К сожалению, постепенно из сознания Уиллиса улетучиваются даже воспоминания о таких бесценных минутах с любимыми детьми. Дочери актёра стараются не унывать и проводят с папой всё свободное время. Близкие Брюса надеются, что таким образом смогут отсрочить неизбежное.