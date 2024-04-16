Умер актер Винсент Фрилл

Ушел из жизни шотландский актер кино и ТВ Винсент Фрилл.

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В числе его самых известных проектов - номинированная на "Оскар" драма "На игле" (18+) Дэнни Бойла и одна из главных ролей в криминальной комедии 1985 года "Беспокойные местные".

Об уходе артиста на 65-м году жизни сообщает 16 апреля GlosgowLive - со ссылкой на агента Фрилла.

Причина смерти не называется.

Фрилл родился в 1960-м в Глазго. Снимался с первой половины 1980-х: "Таггерт", "Второй экран", "Кроваво-красные розы", "Немой крик", взявшее приз в Каннах в 2012-м драмеди "Доля ангелов" (18+), другие.