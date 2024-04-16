Анна Хилькевич ответила на вопрос, как решилась на третьего ребенка

Звезда «Универа» Анна Хилькевич две недели назад раскрыла третью беременность — уже четыре месяца она и ее супруг Артур Волков ждут ребенка. Сама девушка признается, что только сейчас осознала, что вот-вот станет многодетной мамой, а также отмечает, что чувства у нее интересные по этому поводу. Но ясно одно: и Аня, и вся ее семья несказанно рады случившемуся.

Не остались в стороне и поклонники Хилькевич, которые любят задать вопросы на тему третьей беременности. Отвечая на один из них о том, как Аня вообще решилась на еще одного ребенка, она дала понять, что это ее ничуть не пугает, ведь она и сама из многодетной семьи.

«Я выросла в многодетной семье. Наша семья сейчас переживает очень сложный период... Но тот факт, что нас трое детей, что у детей моих родителей тоже много своих детей, играет огромнейшую роль. Это такая поддержка», — высказалась знаменитость в Инстаграме*.

Аня добавила, что всегда хотела большую семью. Конечно, переживания были, и актриса признает: будет непросто. Но опыт есть!

Кстати, пол малыша уже известен. Правда, Хилькевич в заветную бумажку еще не заглядывала, но честно сказала: если будет мальчик, ответственность грядет колоссальная. Воспитывать девочек ей уже привычнее.

*Запрещен в РФ.