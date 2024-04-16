«Я — игроман со стажем». Как сейчас живет актер Дмитрий Паламарчук

Актер Дмитрий Паламарчук продолжает творческую деятельность.

© Кадр из сериала "Невский. Расплата за справедливость"

В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни и хобби?

Чем известен Паламарчук

Дмитрий Паламарчук родился 22 марта 1984 года в Санкт-Петербурге. После школы поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, которую окончил в 2006 году.

В кино актер дебютировал в 2005 году в сериале «Своя чужая жизнь». Также Паламарчук снимался в картинах «Тронутые», «Ментовские войны — 3», «Литейный, 4», «Пятая группа крови», «Клеймо», «Вопрос чести», «Приставы», «Улицы разбитых фонарей — 12», «Ковбои», «Невский», «Простая история», «В плену у лжи», «Союз Спасения», «В одну реку дважды», «Похищенный», «За все заплачено», «Цена иллюзий», «Мама может» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Паламарчука

В 2011 году Дмитрий Паламарчук женился на актрисе Инне Анциферовой. Пара познакомилась на съемках сериала «Клеймо».

«С моей стороны „химия“ произошла уже при первом визуальном контакте, но я не рванулся ухаживать, поскольку думал, что Инна замужем, и лишь к концу проекта режиссер мне сказал, что она в разводе, и уже с „шапки“, когда все было снято, мы уехали вместе. Мне было 26 лет, и к встрече с Инной я пришел после трех лет очень приличного загула. Это неплохо, но, единственное, отношения уже возникли, появились правила, а ты еще идешь на кураже привычного свободного движения. Так нельзя, Инна мне это быстро дала понять. Она мудрая, волевая, с твердым характером. Если бы у нее натура была мягкая, податливая, вряд ли бы у нас что-то сложилось. Мне тогда не надо было спуску давать, и она все сделала правильно. 80%, что у нас в итоге выстроилась семья, это ее заслуга», — рассказывал Паламарчук.

Супруги воспитывают дочь Полину. Паламарчук не уверен, что наследница продолжит актерскую династию.

«Полина гуманитарий, точные науки ей не очень даются, как и всем в нашей семье, кроме моего папы. Она ходит в частную школу с очень качественной системой образования и строгими законами — не позволяется макияж, крашеные волосы, татуировки. Полина музыкальная девочка, ей нравится петь, танцевать, но в последнее время я у нее замечаю тягу к трех-, четырехлетним малышам — ей нравится с ними возиться, наблюдать. И хотя недавно она нам заявила, что не хочет ни сестру, ни брата, я вижу, что она как заправская няня ведет себя с маленькими детьми. Возможно, растет педагог», — делился артист.

Какое хобби есть у Паламарчука

Дмитрий Паламарчук признавался, что является «игроманом со стажем».

«Я — игроман со стажем. Видеоигры все так же моя страсть, ничего не меняется. Чтобы вы понимали, у меня в нашем загородном доме есть своя игровая комната — мой заповедный уголок, похожий на кабинет, с огромным телевизором, к которому подключено несколько игровых устройств, а по бокам шкафы со всевозможными дисками, фигурками, приобретенными за все эти годы. И видеоигры я воспринимаю с другого ракурса — это не развлечение, а определенный вид искусства. Так вот, к вопросу об упертости: существуют игры, которые как раз и проверяют это твое качество», — объяснял он.

Чем сейчас занимается Паламарчук

Дмитрий Паламарчук продолжает творческую деятельность.

В 2023 году он снялся в проектах «Невский. Расплата за справедливость», «Пилигрим» и «Оставленное сердце».

В скором времени также должны выйти ленты «Матрешка», «Варяги», «Число зверя» и «Невский-7» с его участием.

В театре Паламарчук сейчас не играет.