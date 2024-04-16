Как звезды срослись со своими персонажами в фильмах

Профсоюз SAG-AFTRA ратифицировал новый контракт с голливудскими студиями, прекративший забастовку, и с тех пор знаменитые актёры взяли на себя обязанности целого маркетингового отдела продюсерской компании.

© Mainstyle

Пресс-туры становятся всё более интернациональными, а одежда, которая появляется на пресс-воллах, в телевизионных интервью и на красных дорожках, начинает выполнять роль своеобразного рекламного щита, на котором написано: «Вот о чём этот фильм! Я ношу теннисные мячи на каблуках, потому что этот фильм о теннисе! Барби — это фильм о розовом цвете!»

© Mainstyle

Зендея, которая в течение шести месяцев активно участвовала в премьерах благодаря главным ролям в фильмах «Дюна 2» и «Претенденты», внезапно перешла от винтажа к теннисному стилю. Бывший стилист актрисы и нынешний архитектор имиджа Лоу Роуч высказал своё мнение по этому поводу редактору моды британского Vogue Элис Ньюболд на прошлой неделе:

«Мы так долго работаем вместе, что это очень симбиотично, но бывают и споры, и драки. Я выиграл много, но и у неё есть своя доля побед, и в конце концов, она — босс», — сказал он.

Зендея далеко не единственная, кто делает подобные самореферентные заявления на красной дорожке. В эту группу также входят Марго Робби, которая провела последние 12 месяцев в разных оттенках розового цвета, Мейси Уильямс, которая снимается в роли Кэтрин Диор в исторической драме Apple TV+, и Дакота Джонсон, которая носит платья в сеточку для рекламы «Мадам Паутина».

© Mainstyle

Марго Робби на лондонской премьере фильма «Барби», 2023

Всё это создает серию визуальных ассоциаций, но срок годности этого тренда не вечен. Логическое завершение этого феномена или парада переодеваний, несомненно, предполагает, что кто-то наденет настоящий костюм из фильма, который он продвигает. Возможно, селебрити показывают, насколько сильно их собственные вкусы совпадают с ролями, предписанными студией.