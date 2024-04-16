Ушла из жизни звезда сериала «Моя семья»
15 апреля ушла из жизни актриса кино и ТВ Анж Кеффа. В первую очередь ивуарийская артистка известна по ситкому "Моя семья", в котором снималась в 2002-2007 годах.
"Моя семья" - главный хит национального ТВ, ставший шлягером в большинстве франкоязычных стран Африки.
О кончине Кеффы Валлет Николь (настоящее имя) сообщает TogoWebTV - со ссылкой на семью актрисы.
Причиной смерти названа тяжелая продолжительная болезнь - Анж госпитализировали еще в прошлом году из-за резкого ухудшения здоровья. Тогда же артистка обратилась к поклонникам за финансовой поддержкой.
Характер недуга звезды не разглашается.