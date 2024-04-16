Смерть Талькова и тяжелый развод: куда пропала актриса Ксения Кузнецова

Актриса Ксения Кузнецова последний раз снималась в кино в 2019 году.

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Как она живет сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Кузнецова

Ксения Кузнецова родилась 9 мая 1977 года в в Капчагае Алма-Атинской области (Казахстан).

После окончания школы она поступила в театральное училище в Новосибирске, но на третьем курсе ее педагог актриса театра «Глобус» Тамара Исмаиловна Кочержинская посоветовала ей поехать в Москву.

Уже в конце учебного года она оказалась в столице, где училась в Школе-студии МХАТ им. А. П. Чехова.

В кино Кузнецова дебютировала в 2002 году в сериале «Провинциалы». Также актриса снималась в картинах «Тайга. Курс выживания», «Диверсант», «Надежда уходит последней», «Александровский сад», «Маршрут», «Александровский сад — 2», «Три дня в Одессе», «Адмиралъ», «Сердце без замка», «Со дна вершины», «Опавшие листья» и других.

«Мы уехали в Адыгею и в буквальном смысле выживали всей съемочной бригадой. Жесткие условия были, все что угодно с нами происходило: и заливало нас, и засыпало, и лавины сходили», — рассказывала она о съемках в картине «Тайга. Курс выживания».

Всего в ее фильмографии на данный момент 27 работ.

В 2015 году Кузнецова вела программу «Поступок» на канале «Звезда».

Что известно о личной жизни Кузнецовой

Первым супругом Ксении Кузнецовой был актер Владимир Давиденко. Пара познакомилась на съемках сериала «Провинциалы».

Второй муж — Игорь Рус (Малахов). Он получил известность как бывший телохранитель певицы Азизы. Его также обвиняли в смерти Игоря Талькова, произошедшей во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

В браке родились сыновья Рюрик и Ингвар. По данным СМИ, семья вела замкнутый образ жизни, дети находились на домашнем обучении.

В 2015 году Кузнецова ушла от мужа, который на тот момент был тяжело болен. Спустя год он скончался.

Мать Руса, Галина Малахова, в программе «Прямой эфир» заявляла, что актриса оборвала с бывшим супругом все контакты и не давала ему увидеть детей. Сама Кузнецова развод не комментировала.

Чем сейчас занимается Кузнецова

Ксения Кузнецова последний раз снималась в кино в 2019 году — тогда вышла мелодрама «Единственная радость» с ее участием.

Она живет непублично, не ведет соцсети и не дает интервью.