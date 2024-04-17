«Я пошла на большой грех»: как живет актриса Элеонора Шашкова
Народная артистка РСФСР Элеонора Шашкова последний раз снималась в кино в 2020 году. Как она живет сейчас, что известно о ее личной жизни?
Чем известна Шашкова
Элеонора Шашкова родилась 24 декабря 1937 года в Батуми в семье военного. Семья часто переезжала, поэтому будущая актриса жила также в Баку, Тбилиси, Кишиневе, Симферополе и других местах.
В 1963 году Шашкова окончила Театральное училище имени Щукина. Ее дебютной работой в кино стала картина «Тишина».
Также артистка снималась в лентах «Ошибка резидента», «А вы, товарищ?», «Судьба резидента», «Тени исчезают в полдень», «Семнадцать мгновений весны», «Открытая книга», «Дневник Карлоса Эспинолы», «Однокашники», «Слезы капали», «Возвращение резидента», «Семейные тайны», «Взрослые игры», «Высший пилотаж», «Новогодний брак», «Правила охоты. Отступник» и других. Всего в ее фильмографии более 40 работ.
Что известно о личной жизни Шашковой
Первым мужем Элеоноры Шашковой был актер Эрнст Зорин. В браке родилась дочь Антонина.
Второй супруг Шашковой — режиссер Валентин Селиванов. Пара познакомилась на съемках картины «Дневник Карлоса Эспинолы». Именно к нему актриса ушла от Зорина.
«Это была сумасшедшая любовь! Это был „Амок“ по Цвейгу. Я знала, когда он входит в дверь подъезда, знала, что с ним происходит где-то, чувствовала, что с ним может произойти. На грани фола. Мы проросли друг в друга. Хотя это было все трудно и сложно»,— вспоминала артистка.
Уйдя от мужа, она сразу не могла сойтись с Селивановым, поскольку он был женат. Когда Шашкова узнала о своей второй беременности, то решила сделать аборт.
«Очень об этом жалею. Но тогда казалось, что это не вовремя, поэтому я пошла на большой грех. Валентин не знал. Когда выяснил это, неделю со мной не разговаривал», — делилась она в программе «Жизнь и судьба».
В 1990-е годы Селиванов создал свою кинокорпорацию, к нему приезжали из разных стран Европы, но один театральный режиссер взял у него в долг крупную сумму денег, $65 тысяч, и не вернул их.
Режиссер умер в 1998 году.
«Мы остались нищими. Мой муж заболел. Сердце его не выдержало», — рассказывала Шашкова.
После смерти супруга артистка нашла утешение в вере.
«Бог спасал. После смерти мужа читаю в основном духовную литературу, она мне помогает пережить горе. Театр, конечно, помог… Я в принципе грустный человек. У меня все время печаль на лице. Но в театре, чтобы никто ничего не думал, я перед входом „встряхиваюсь“ и надеваю улыбку», — отмечала она.
Чем сейчас занимается Шашкова
Элеонора Шашкова последний раз снималась в кино в 2020 году — тогда вышли картины «Батя» и «Тень дракона».
Выходы других проектов с ее участием в ближайшее время не запланированы.