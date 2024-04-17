Как живет актриса Элеонора Шашкова

Народная артистка РСФСР Элеонора Шашкова последний раз снималась в кино в 2020 году. Как она живет сейчас, что известно о ее личной жизни?

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Чем известна Шашкова

Элеонора Шашкова родилась 24 декабря 1937 года в Батуми в семье военного. Семья часто переезжала, поэтому будущая актриса жила также в Баку, Тбилиси, Кишиневе, Симферополе и других местах.

В 1963 году Шашкова окончила Театральное училище имени Щукина. Ее дебютной работой в кино стала картина «Тишина».

Также артистка снималась в лентах «Ошибка резидента», «А вы, товарищ?», «Судьба резидента», «Тени исчезают в полдень», «Семнадцать мгновений весны», «Открытая книга», «Дневник Карлоса Эспинолы», «Однокашники», «Слезы капали», «Возвращение резидента», «Семейные тайны», «Взрослые игры», «Высший пилотаж», «Новогодний брак», «Правила охоты. Отступник» и других. Всего в ее фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Шашковой

Первым мужем Элеоноры Шашковой был актер Эрнст Зорин. В браке родилась дочь Антонина.

Второй супруг Шашковой — режиссер Валентин Селиванов. Пара познакомилась на съемках картины «Дневник Карлоса Эспинолы». Именно к нему актриса ушла от Зорина.

«Это была сумасшедшая любовь! Это был „Амок“ по Цвейгу. Я знала, когда он входит в дверь подъезда, знала, что с ним происходит где-то, чувствовала, что с ним может произойти. На грани фола. Мы проросли друг в друга. Хотя это было все трудно и сложно»,— вспоминала артистка.

Уйдя от мужа, она сразу не могла сойтись с Селивановым, поскольку он был женат. Когда Шашкова узнала о своей второй беременности, то решила сделать аборт.

«Очень об этом жалею. Но тогда казалось, что это не вовремя, поэтому я пошла на большой грех. Валентин не знал. Когда выяснил это, неделю со мной не разговаривал», — делилась она в программе «Жизнь и судьба».

В 1990-е годы Селиванов создал свою кинокорпорацию, к нему приезжали из разных стран Европы, но один театральный режиссер взял у него в долг крупную сумму денег, $65 тысяч, и не вернул их.

Режиссер умер в 1998 году.

«Мы остались нищими. Мой муж заболел. Сердце его не выдержало», — рассказывала Шашкова.

После смерти супруга артистка нашла утешение в вере.

«Бог спасал. После смерти мужа читаю в основном духовную литературу, она мне помогает пережить горе. Театр, конечно, помог… Я в принципе грустный человек. У меня все время печаль на лице. Но в театре, чтобы никто ничего не думал, я перед входом „встряхиваюсь“ и надеваю улыбку», — отмечала она.

Чем сейчас занимается Шашкова

Элеонора Шашкова последний раз снималась в кино в 2020 году — тогда вышли картины «Батя» и «Тень дракона».

Выходы других проектов с ее участием в ближайшее время не запланированы.