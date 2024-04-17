Елена Санаева — о непростых родителях, знаменитом муже и лисе Алисе

Елена Санаева — дочь советского артиста Всеволода Санаева, вдова актера и режиссера Ролана Быкова и мать Павла Санаева, написавшего знаменитый роман «Похороните меня за плинтусом», в котором откровенно описывается жизнь этой непростой семьи. Но знают Елену Всеволодовну все в первую очередь благодаря роли лисы Алисы с известнейшем детском фильме «Приключения Буратино». В разговоре с «Мослентой» Елена Санаева рассказала о том, какой на самом деле была ее мать, так ли тяжело было детство ее сына и легко ли быть актрисой одной роли. Ниже — ее монолог.

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О розовом домике и красной краске

Я родилась на Волге, в Куйбышеве, где родители во время войны были в эвакуации.

После окончания войны мы сразу вернулись в Москву. Я училась в ГИТИСе на Арбате, жила на Мосфильмовской улице. А сейчас живу в поселке художников на Соколе. Моя внучка Вероника наш дом называет «розовый домик», хотя он красного цвета. Она любит здесь бывать со своими друзьями. В доме всегда было много детей. В этом же доме умирал мой папа, Всеволод Санаев. Он тяжело болел.

Про обижавшую маму и кастрюлю на голове

Мой папа — актер театра и кино, народный артист России Всеволод Санаев, был прекрасным человеком. Очень добрым, очень заботливым, очень нежным. Он обожал своих родителей. Помогал маме материально. Ездил к ней в Тулу, занимался ее здоровьем.

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Папа много работал, и моим воспитанием занималась мама. Она была сложным человеком, с психическим расстройством, с острым умом и подчас «недобрым языком». Никто в жизни меня так не обижал, как родная мама. С рождения. Когда я вышла замуж за Ролана Быкова и приходила домой навестись сына (Паша жил с бабушкой и дедушкой), мама с порога спрашивала: «Что у тебя на голове?» Отвечала: «Мама, шапка на голове». «Нет, это не шапка, это кастрюля», — оценивала мама.

Мой сын Павел Санаев описал свое детство с дедушкой и бабушкой в своей книге «Похороните меня за плинтусом». В ней он показал, что бабушка, моя мама, даже самые несправедливые вещи совершала из любви. Книга пронизана любовью, и поэтому пользуется успехом во всем мире.

Не могу сказать, что я воспитывала своего сына. Мама травмировала его психику как могла. Но он выстоял. Очень сильно ему помогал Ролан Быков. Он стал для Паши наставником, учителем.

Сын — моя радость, любовь и надежда. Паша создал семью. Он любит и, кажется, любим, и это главное. Семья — главное для Павла. Он так хотел крепкую семью, так долго к ней шел. Учился на наших ошибках.

О сложном муже и опасных мошенниках

Ролан Быков был сложным человеком, но мы любили друг друга. Ролан был не только актером, режиссером, деятелем кино, но и философом. Он оставил огромный архив, который я разбираю. Он ушел из жизни в 1998 году, а кажется, что только вчера. Работал до последнего, даже после инфаркта. Любил проводить время на даче.

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Сейчас время от времени я сама езжу на дачу. Научилась жить одна. У меня нет помощниц по хозяйству. Все делаю сама. Пользуюсь доставкой продуктов. К счастью, пока справляюсь, хотя жить стало очень опасно. Каждый день звонят мошенники и разводят. Не поддаюсь.

О лисе Алисе и узнаваемых глазах

Я снималась у знаменитых режиссеров: Юлия Ройзмана, Аллы Суриковой, Йосифа Хейфеца, Юлия Карасика, но навсегда останусь актрисой одной роли — роли Лисы Алисы в фильме «Приключения Буратино». Хотя ее могло бы и не быть.

Во многом эта роль получилась из-за дуэта с Роланом Быковым. Мы были парой в жизни, и так получилось, что стали одной из самых знаменитых пар в кинематографе.

Иногда я ловлю себя на мысли: «Чтобы я ни играла, все равно останусь лисой Алисой. Умру лисой Алисой». Меня еще узнают на улице по этой роли. Кажется, я уже не похожа на ту, прежнюю, но глаза остались те же, и голос не сильно изменился.

© Кадр: фильм «Приключения Буратино»

О тяжелых испытаниях и трагических судьбах

Актерская профессия — тяжелое испытание. Одного таланта тут недостаточно. Мы знаем столько невероятно талантливых актеров, у которых не сложилась актерская судьба по разным причинам.

Яркий пример — Валентина Караваева. Актриса с большим актерским даром, красивая, умная. Она сыграла главную роль в фильме «Машенька», и это было гениально. На съемках фильма попала в автокатастрофу и повредила лицо. На главных ролях пришлось поставить крест. Занималась дубляжом. На любительскую камеру сама снимала себя в различных ролях. Трагическая судьба. И таких — много.

В актерской профессии очень важна удача. Точнее, все важно. Ролан Быков говорил: «Чтобы актер получил главную роль, несколько десятков других должны быть отвергнуты».

Большое значение в нашей профессии имеет характер. Есть хорошее выражение: «Посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь привычку — пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу».

Каждая судьба — конкретна. Поэтому проводить какие-то сравнения с другими судьбами дело неблагодарное.

О надоевших словах и необходимой защите

Я — благодарный человек. Так меня воспитали. Очень благодарна режиссеру Йосифу Райхельгаузу за то, что он пригласил меня в театр «Школа современной пьесы» заменить актрису в спектакле «Русское варенье». Раньше в моей жизни театра практически не было, а сейчас у меня семь спектаклей.

Иногда надоедает произносить один и тот же текст. Потом ловишь себя на мысли: «Зритель не виноват в том, что актеру надоели слова. Он купил билет, пришел за впечатлениями, и мы должны ему их дать»…

Театр для меня — не только работа, но и социальная защита. В тяжелой ситуации я всегда могу обратиться туда за помощью.