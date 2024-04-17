Памела Андерсон и Лиам Нисон снимутся в ремейке «Голого пистолета»

Памела Андерсон возвращается на большой экран для участия в ремейке "Голого пистолета" вместе с Лиамом Нисоном.

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Автор "Одинокого острова" Акива Шаффер срежиссирует пока еще безымянный ремейк, основанный на серии криминальных пародийных комедий, выпущенных в 1980-х и 90-х годах для студии Paramount. Сценарий напишут Шаффер, Дуг Мэнд и Дэн Грегор - трио, создавшее популярный фильм Disney+, получивший премию "Эмми" - "Чип и Дейл: Спасатели".

По данным Hollywood Reporter, детали сюжета держатся под строгим секретом, но Нисон сыграет Фрэнка Дребина, неумелого и отстраненного от происходящего полицейского детектива, которого первоначально играл Лесли Нильсен, который невероятным образом пытается раскрыть злодеяние дня. Андерсон исполнит роль его возлюбленной, сочетающей в себе сексуальность и глупость, подобно той, которую воплотила Присцилла Пресли.

Студия Paramount планирует выпустить фильм в июле 2025 года.

Ремейк знаменует собой возвращение на большой экран Андерсон, бывшей модели Playboy, получившей международную известность благодаря сериалу "Спасатели Малибу". 56-летняя актриса дебютировала на большом экране в главной роли в фильме "Колючая проволока", адаптации одноименного комикса Dark Horse Comics, который был раскритикован критиками и провалился в прокате. Андерсон также исполнит главную роль в фильме Джиа Копполы "Последняя танцовщица" - о танцовщице из Лас-Вегаса, пытающейся восстановить свою жизнь в 50 лет. Это будет ее первая роль в кино после фильма "Один ночью" 2022 года.