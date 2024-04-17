Звезда фильма «Марш-бросок» Владимир Волга: куда пропал, что говорил об СВО

Актер Владимир Волга прославился благодаря фильму «Марш-бросок». Куда он пропал, чем занимается сейчас, почему не снимается в кино?

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Чем известен Волга

Владимир Волга (настоящая фамилия — Стамбула) родился 15 февраля 1982 года в Москве.

Его отец — режиссер, продюсер и сценарист Николай Стамбула. Он часто брал сына с собой на съемки, чтобы тот проникся кинематографическим духом. Помимо кино Волга с детства занимался боксом. Он стал мастером спорта и чемпионом столицы.

Окончил сценарный факультет ВГИКа им. С. А. Герасимова.

В кино Волга дебютировал в 2003 году в ленте «Марш-бросок». В картине ему досталась главная роль бывшего детдомовца, который служил в Чечне, попал в плен, а затем совершил побег. Фильм принес Волге популярность. Тогда он взял фамилию бабушки — Волга.

Также актер снимался в проектах «Баязет», «Джек-пот для Золушки», «Из жизни капитана Черняева» и других. Всего в его фильмографии пять работ.

О своей личной жизни артист не распространяется.

Куда пропал Волга, чем занимается сейчас

Владимир Волга последний раз снимался в кино в 2012 году — тогда вышел сериал «Топтуны» с его участием.

После этого актер не принимал участия в каких-либо проектах. Он не посещает публичные мероприятия и не дает интервью.

В профиле Волги в соцсетях указано, что он работает сценаристом и кастинг-директором. Также, по данным СМИ, артист входит в попечительский совет благотворительного фонда и является советником в крупной организации.

«Пишу сценарий в Анапе. Как думаете, про кого написать сценарий? Про штурмовика, артиллериста, про разведчика, сапера, подрывника, связиста, танкиста, пилота или про снайпера?» — пишет он.

Последние публикации артиста в соцсетях сделаны в апреле прошлого года. Тогда он опубликовал видеоролик «Марш-бросок по девочкам», к которому написал слова и музыку. Также Волга сам исполнил музыкальную композицию.

Что Волга говорил о спецоперации

Владимир Волга поддерживает проведение спецоперации и действия российских властей. В соцсетях он публиковал снимки, сделанные в госпитале.