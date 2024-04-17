«Нельзя просто так взять и не умереть на экране»: актеру Шону Бину — 65

Актёр Шон Бин родился 17 апреля 1959 года. В детстве он хотел стать профессиональным футболистом, однако травма ноги помешала осуществить мечту.

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Ещё в колледже он записался в драматический кружок и принимал участие в постановках, а затем поступил в Лондонскую академию драматического искусства.

Но известность Бину принесли кино и телевидение. Актёр снялся в таких культовых фильмах, как «Троя» и «Сайлент Хилл», трилогии «Властелин колец», сериале «Игра престолов».

Героев, которых играет Бин, часто убивают. В 2015 году он даже отказался от роли Цезаря в одноимённом фильме, сказав, что устал умирать в кадре.