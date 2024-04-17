Мэтью Макконахи — об отцовстве: дети сделали меня лучшим актером

Мэтью Макконахи не только отличный актёр, но ещё и многодетный отец. Звезда Голливуда вместе с женой воспитывает троих детей: 15-летнего Леви, 14-летнюю Вайду и 11-летнего Ливингстона. 54-летний Макконахи уверен, что именно отцовство сделало его первоклассным актёром.

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Дети сделали меня лучшим актёром, поскольку многое для них происходит впервые. Их вопросы могут быть наивными, но ради ответа на них мне приходится становиться рассказчиком и примерять на себя самые неожиданные роли, — поделился актёр.

Мэтью признался, что получает особое удовольствие, когда смотрит вместе со своими детьми их любимые фильмы или сериалы. Кроме того, именно сыновья и дочь вдохновили Макконахи на то, чтобы принять участие в озвучке мультфильма.

Я помню, как сидел с ними на премьере. Внезапно они такие: «Эй, это звучит как...», и у них был такой шок, когда они смотрели на экран, вслушивались в звук, а потом переключались на меня, сидящего рядом с ними, и пытались осознать. Для них это было по-настоящему круто, и я сделал это для них, а ещё для ребенка, который живёт во мне, — признался Макконахи.

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