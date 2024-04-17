Александр Петров рассказал о своей семейной жизни

Брак Александра Петрова многие поклонники актера долгое время считали пиар-ходом. Уж очень он был импульсивным. Однако сам артист уверяет, что это любовь и охотно делится впечатлениями от семейного быта.

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Неожиданная свадьба Александра Петрова в свое время наделала немало шума. Однако актер не уставал повторять поклонникам и прессе, что счастлив и ничуть не жалеет о своем выборе. А выбор, надо сказать, был довольно спонтанный. Случайно встреченная на улице девушка после пары свиданий так покорила артиста, что он тут же повел ее в ЗАГС, забыв о многолетних отношениях с коллегой Стасей Милославской.

Но страсти улеглись, пикантная ситуация возникшая некогда между Стасей и Александром начала забываться, а никому ранее не известная Виктория, ставшая Петровой, теперь частый гость на светских мероприятиях. Не изменилось лишь одно — Петров охотно говорит о жене и всячески демонстрирует свое счастье.

Вот и во время участия в шоу Азамата Мусагалиева, Гарика Харламова и Дениса Дорохова «Кстати», Александр легко согласился поделиться впечатлениями о семейной жизни. По словам актера, штамп в паспорте кардинально изменил его мировоззрение. Сейчас он пребывает в полном восторге от своего нового статуса.