Прюитт Тэйлор Винс сыграет приемного отца Кларка Кента в «Супермене» — СМИ

По эксклюзивной информации издания The Wrap, актёр Прюитт Тэйлор Винс сыграет Джоната Кента — приёмного Кларка Кента в фильме Джеймса Ганна «Супермен».

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Прюитт Тэйлор Винс известен по ролям в «Легенде о пианисте», «Лестнице Иакова», «Докторе Хаусе» и других проектах. Ранее роль Джонатана играли Кевин Костнер в «Человеке из стали» 2013 года и Гленн Форд в «Супермене» 1978 года.

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн. Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо. Главным злодеем ленты выступит Лекс Лютор — его сыграет Николас Холт.

Премьера картины состоится 11 июля 2025 года.