Звезда «Барби» Ариана Гринблатт сыграет в «Иллюзии обмана 3»

Процесс формирования актерского состава для «Иллюзии обмана 3» набирает обороты. По данным Deadline, 16-летняя Ариана Гринблатт присоединилась к команде. Несмотря на юный возраст в ее активе уже множество громких тайтлов: «Мстители: Война бесконечности», «Асока», «Барби» и грядущая «Бордерлендс».

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К своим ролям по прошлым фильмам вернутся Джесси Айзенберг, Марк Руффало, Вуди Харрельсон, Айла Фишер, Дэйв Франко и Морган Фриман. Об участии Лиззи Каплан, которая была частью команды во второй части, ничего не говорится. Она заменяла женского персонажа Айлы Фишер, но раз та вернулась, видимо, услуги Каплан не требуются.

Из других новичков – Доминик Сесса и Джастис Смит.

Рубен Фляйшер будет режиссировать.

Детали сюжета не раскрываются. Первые два фильма рассказывали о группе фокусников, проворачивающих ловкие ограбления с помощью своих умений.