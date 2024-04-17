Актриса Ирина Безрукова снялась обнаженной в день своего 59-летия. Звезда поделилась в соцсетях откровенными кадрами из купели.

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«Свой день я провела без макияжа, с улыбкой на лице, выспалась, как следует, отдохнула, погуляла и вкусно поела. По возвращении с гастролей в Москву продлила себе праздник и уехала на дачу с сестрой и подругами. Спасибо всем за ваше внимание, искренние и такие сердечные поздравления. Мне очень приятно», — написала артистка.

Безрукова недавно призналась, что отказалась от свиданий. По словам актрисы, у нее нет на это времени и особого желания. Однако звезда заверила поклонников, что не страдает от одиночества.

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Артистка также рассказывала, что после второго развода за ней начали ухаживать альфонсы. Безрукова удивлялась, но понимала, почему это происходит, и не собиралась строить отношения с такими мужчинами. Знаменитость сделала выводы и начала внимательнее изучать поклонников, которые обещают ради нее «свернуть горы».

Первым мужем актрисы был ее коллега Игорь Ливанов, от которого она ушла к Сергею Безрукову. Пара поженилась в 2000 году, а развелась через 15 лет. По словам артистки, она планировала до конца жизни быть с супругом и не верила в их расставание. Уже через год после развода Безруков женился на режиссере Анне Матисон, в браке у них родились трое детей.