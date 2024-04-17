Наталья Орейро призналась, что поклонники из России связали ей одеяло

Певица и актриса Наталья Орейро в разговоре со «СтарХитом» рассказала о необычном подарке от российских поклонников.

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«Мне всегда нравилось в России, что вещи, которые мне дарили, были связаны с тем, от кого они. Поклонники в разных городах связали по квадратику, и потом они все это соединили и подарили мне в виде одеяла. Два — одно для меня, и второе для сына», — вспомнила Орейро.

Артистка призналась, что всегда возит с собой эти одеяла на съемки. Она добавила, что регулярно получает восторженные письма от фанатов из России. Они также подарили ей матрешки с лицом мужа и сына Орейро. По словам Орейро, она каждый год украшает елку к зимнему празднику. Артистка призналась, что в детстве ей приходилось делать елочные игрушки самостоятельно из-за финансовых трудностей.