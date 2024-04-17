Эмили Ратаковски снялась в париках и с голой грудью

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в необычных образах и порадовала фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Так, на одном размещенном снимке 32-летняя манекенщица позирует перед камерой в светловолосом парике с начесом, прикрыв руками голую грудь. На других кадрах знаменитость запечатлена с короткими накладными прядями розового цвета. При этом видно, что на время съемки она решила отказаться от нижнего белья.

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Поклонники оценили фотосессию знаменитости в комментариях под постом. «Очень красивые руки», «Идеальная девушка», «Невероятная красота», «Королева наготы», «Шикарная», — писали они.

Ранее Эмили Ратаковски также поделилась откровенными снимками и восхитила подписчиков. Тогда модель предстала в черном прозрачном бюстгальтере, который был оформлен кружевами, и серых брюках в спортивном стиле.