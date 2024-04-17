Нонна Гришаева рассказала о втором сезоне сериала «Папины дочки. Новые» и других проектах

Второй сезон сериала «Папины дочки. Новые» вышел на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре START. «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой Нонной Гришаевой, сыгравшей в проекте одну из главных ролей — бабушку Людмилу Сергеевну.

© Вечерняя Москва

— Нонна Валентиновна, возрожденный проект «Папины дочки. Новые» заходит уже на второй сезон. Как вы считаете, почему сериалу удалось сохранить популярность?

— Думаю, все дело в том, что изначально это был оригинальный российский сюжет — не калька и не адаптация. Кстати, он же стал первым ситкомом (ситуационной комедией. — «ВМ»), который купили в другие страны. Так много сезонов снято, что уже не одно поколение выросло на этом сериале. Для людей детство — самая счастливая пора. Может быть, в этом и секрет — когда ты вырастаешь на чем-то добром и приятном, появляется ностальгия, и хочется узнать, что дальше случилось с героями, вместе с которыми ты взрослел.

— А у тех, кто рос на первых сезонах, уже свои дети…

— Да, и это мостик между поколениями. Мы же всегда стараемся с нашими детьми поделиться тем, что мы любили в детстве. Например, у меня есть любимая книга Михаэля Энде «Бесконечная история». Я рассказала про нее дочери, Анастасии, а потом смотрю — уже сын Илья читает эту книгу.

— У вашей героини Людмилы Сергеевны есть что-то лично от вас?

— Изначально нужно было как-то оправдать ее жуткий поступок (по сюжету она ушла от мужа и оставила его с пятью дочками. — «ВМ»), и ничего лучше не придумали, как сделать причиной шайбу, прилетевшую прямо в голову. Я сумасшедшая мама в жизни, и для меня ее выбор и правда можно оправдать только так. У нас с героиней мало общего.

© Вечерняя Москва

— В Театре РОСТА при вашем руководстве появилось много мюзиклов. Почему для вас важен этот жанр?

— Просто я с детства больше всего люблю музыкальные постановки. С точки зрения актрисы это самый сложный жанр, а потому — самый интересный. Только артисты, обладающие многими талантами, могут работать в мюзиклах. В Театре РОСТА благодаря гранту от Президентского фонда поддержки культурных инициатив появилась постановка в новом формате музыкального иммерсивного спектакля — «Лучший город Земли».

Главный режиссер театра Александр Нестеров вместе с драматургом Яной Стародуб придумали уникальный проект. Мы приезжаем в город и играем музыкальный спектакль, в котором участвуют зрители. В финале звучит песня, которая родилась прямо здесь и сейчас, своеобразный гимн городу. В Москве премьера состоится 17 и 18 апреля.

— Во многих театрах худруки — мужчины. А отличается ли мужской и женский подход к этому делу?

— Очень много примеров уникального женского руководства. Взять хотя бы Галину Волчек, которая была мамой для «Современника» — иногда жесткой, принципиальной, но любящей. Или Тереза Дурова — как только мне предложили возглавить театр, я пришла именно к ней. Она делилась со мной опытом. Или Генриетта Яновская, которая уже много лет руководит МТЮЗом. Думаю, мы нисколько не уступаем мужчинам. А что касается материнского отношения — своих артистов я называю детьми. Старшенькие — труппа Театра РОСТА, а младшенькие — мои студенты в ГИТИСе.

© Вечерняя Москва

ДОСЬЕ

Заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева родилась 21 июля 1971 года в Одессе. Окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. С 2014 года занимает должность художественного руководителя Театра РОСТА в Царицыне. В ее фильмографии более 60 ролей в фильмах и сериалах: «День выборов», «Папины дочки», «Мужчина с гарантией», «Наследство» и многих других.

Коротко о главном

— Ваш сын Илья сейчас учится в 10-м классе. Он уже определился с профессией?

— Он окончил музыкальную школу по классу саксофона. Илья всегда писал стихи, а сейчас уже соединяет поэзию с музыкой, пишет целые композиции. Мне хочется, чтобы сын начал поскорее делиться своим творчеством, потому что мне кажется, он все очень талантливо делает. А поступать он собирается в Высшую школу экономики на продюсерский факультет.

— Какие проекты с вашим участием скоро выйдут на экраны и какие премьеры запланированы в Театре РОСТА?

— Скоро на СТС должна пройти премьера нашего долгожданного сериала «Гелий-3». Там все действие происходит на Луне, на космической станции, а я играю ее начальника, полковника. Сын Илья сыграл моего сына. С нетерпением жду премьеру «Про мою маму и про меня» Дмитрия Губарева. А в Театре РОСТА следующая премьера состоится в июне — планируем выпустить спектакль «Пацаны» в постановке Рамазана Шабанова.

— Вы говорили, что любите отечественное кино. Что из нового впечатлило?

— Мы с мужем посмотрели сериал «ГДР» с большим удовольствием! Очень захватывающий сюжет, сериал высокого уровня.

— Вы написали книгу «Советы дочкам. Папиным и маминым». Эта идея пришла после сериала?

— Это была идея издательства, которое ко мне обратилось. Я подумала, что мне действительно есть чем поделиться и что рассказать, ведь моей дочке тогда было 14 лет, переходный возраст. А я рада, что книга пережила уже третье переиздание. Уже сколько лет прошло, а она пользуется успехом. Значит, не зря писали!

— У вас бешеная загруженность: руководящая должность, спектакли, съемки. Как отдыхаете?

— В конце апреля собираюсь в Карелию, провести чек-ап (обследование. — «ВМ») организма в клинике. Я раз в год стараюсь проходить такие детокс-программы (избавление от шлаков и токсинов. — «МВ»), потому что сил, конечно, не хватает. Ну а впереди лето, отдых на море! Для восстановления сил необходимо море.