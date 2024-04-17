Кологривый прокомментировал конфликт с Гордоном и обозвал его «чертом»

Никита Кологривый в рамках интервью YouTube-шоу FAMETIME TV, среди прочего, высказался и о скандале со своим участием в программе "Закрытый показ" на Первом канале.

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Напомним, актёр вступил в жёсткую словесную перепалку с ведущим шоу Александром Гордоном, после чего демонстративно покинул студию.

По словам Кологривого, он, соглашаясь на присутствие в зале, думал, что это будет не ток-шоу, а интервью. По дороге он уже выяснил, то формат будет иным, но это его не остановило.

"Приехал, дал джазу и уехал", - так он описал своё появление в шоу.

На вопрос о причине конфликта с Гордоном он ответил своеобразно:

"Да потому что он чёрт просто по жизни, и всё". "Откуда я знаю, чего он там хотел, я просто не терплю такой тон. Всё", - добавил он.

О краткосрочном посещении мероприятия Кологривый не жалеет: